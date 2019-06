30. Juni 2019, 22:16 Uhr Putzbrunn Neuer Fuß- und Radweg

Weil das Staatliche Bauamt zwischen Putzbrunn und Forstwirt einen Geh- und Radweg errichtet, muss die Staatsstraße 2079 in diesem Bereich von diesem Montag, 1. Juli, an gesperrt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Dezember. Der neue Weg südöstlich von Putzbrunn ist knapp 3,3 Kilometer lang und dient dazu, die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern zu erhöhen, wie es in einer Mitteilung heißt. Umfangreiche Rodungen haben bereits in den vergangenen Wochen stattgefunden, während des Baus werden Amphibienschutzanlagen errichtet und eine bestehende Wasserleitung der Gemeinde erneuert. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die B 471 nach Haar, die B 304 nach Zorneding und die Staatsstraße 2081 nach Oberpframmern.