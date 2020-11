Die bisher öffentlich zugängliche E-Ladestation am Rathaus Putzbrunn ist von Mittwoch, 11. November, an nur noch für die Dienstfahrzeuge der Gemeinde Putzbrunn nutzbar. Alle anderen Bürger können jedoch in Zukunft ihr Fahrzeug an den neu errichteten E-Schnellladestationen im Gemeindegebiet laden. Diese Stationen befinden sich am Parkplatz des Sportgeländes am Florianseck und am Parkplatz am Bürgerhaus in der Rathausstraße auf Höhe des gemeindlichen Kindergartens. Bei den neuen Schnellladestationen handelt es sich um sogenannte CSS-Anschluss-Modelle, die gleichzeitig nutzbar sind. Die Schnellladestationen sind mit dem landkreisweiten Bezahlsystem der Firma Wirelane ausgestattet. Hierfür wird die Wirelane-App benötigt. Mit dieser kann die Ladesäulen genutzt werden und der Kunde hat einen Überblick über alle Abrechnungen. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage unter www.wirelane.com.