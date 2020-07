Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hat in Putzbrunn

eine neue Ortsgruppe gegründet. Damit gibt es im Landkreis München insgesamt elf solche lokalen Zusammenschlüsse von Radbegeisterten, weitere sind laut ADFC-Kreisverband München in Vorbereitung. Sprecher der Putzbrunner Gruppe sind Sybille Martinschledde und Rainer Sacchi, aktuell hat der ADFC in Putzbrunn 21 Mitglieder. Ziel der Ortsgruppe ist es, die Radwegesituation in Putzbrunn zu verbessern. Der Radltreff wird jeden letzten Freitag in den ungeraden Monaten im Bistro Reil's im Bürgerhaus stattfinden. Nächster Termin ist der 25. September. Informationen bei martinschledde@geope.de oder rsac@gmx.de.