Das aktuelle Weltgeschehen ist turbulent genug. Umso wichtiger ist es, zuweilen innezuhalten. Gelegenheit dazu gibt es an diesem Freitag, 12. März, bei einer Kreuzwegandacht im neuen Kirchenzentrum St. Stephan an der Glonner Straße 19 in Putzbrunn. Dabei geht es um die Kreuzungen des Lebens, die immer wieder Entscheidungen fordern. Welcher Weg ist der richtige? Wohin will man gehen? Vorbereitet wird die Andacht von der Katholischen Frauengemeinschaft. Beginn ist um 19 Uhr. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften. Näheres zu Abstandsregel und Maskenpflicht ist unter www.pv4brunnen.de/index.php/st-stephan-putzbrunn/aktuelles zu erfahren.