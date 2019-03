5. März 2019, 21:39 Uhr Putzbrunn Kaniber beim Fischessen

Der CSU-Ortsverband lädt seinem traditionellen "Putzbrunner Fischessen" ein. Das Fischessen startet am Donnerstag, 7. März in der Gaststätte Rothmeyer's "Zur Einkehr" um 19 Uhr, Einlass ist bereits von 18 Uhr an. Als Gäste erwarten die Christsozialen die Staatsministerin für Landwirtschaft, Forsten und Ernährung, Michaela Kaniber, sowie den stellvertretende Generalsekretär der CSU, Florian Hahn. Kaniber ist seit März 2018 Ministerin und direkt gewählte Abgeordnete aus dem Stimmkreis Berchtesgadener Land. Die CSU bittet um eine Voranmeldung mit Namen und Anzahl der Personen per E-Mail (info@csu-putzbrunn.de).