27. Februar 2019, 21:54 Uhr Putzbrunn Hexentanz der Bühnenflöhe

Die kleine Hexe möchte unbedingt in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg mit den anderen Hexen tanzen. Trotz Warnung des Raben Abraxas, sie sei noch zu jung, geht sie das Wagnis ein. Was danach mit ihr passiert, zeigen die Bühnenflöhe im Theaterstück "Die kleine Hexe" am Samstag, 2. März, 16 Uhr, im Bürgerhaus Putzbrunn. Einlass ist bereits von 15.30 Uhr an. Karten gibt es zum Preis von sechs Euro im Rathaus und in der Gemeindebücherei zu kaufen.