Der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn ruft zur Unterstützung der Flutopfer auf. "Die dramatischen Unwetterfolgen und die erschütternde Zahl der Opfer in Teilen Deutschlands machen uns alle betroffen", so Hahn in einer Pressemitteilung seines Abgeordnetenbüros. Jetzt stünden die Aufräumarbeiten an und in vielen Regionen fehle es vor allem an Hochleistungsbautrocknern, um bei noch nutzbaren Gebäuden Schimmelbefall zu verhindern. Sein Abgeordnetenkollege Detlef Seif aus dem von der Hochwasserkatastrophe schwer betroffenen Wahlkreis Euskirchen/Rhein-Erft-Kreis habe ihn um Hilfe bei der Vermittlung solcher Geräte gebeten, so der Putzbrunner Hahn. "Hier geht es um konkrete Hilfe vor Ort für Menschen, die fast alles verloren haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch die Menschen im Landkreis München ihre Unterstützung prüfen könnten." Wer solche Geräte kostenlos zur Verfügung stellen kann, könne sich an Detlef Seif (MdB) wenden, Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Telefon 030/227-720 15, detlef.seif@bundestag.de.