Das neue Gymnasium in der Gemeinde Putzbrunn wird an das Fernwärmenetz angeschlossen. Dies hat der Zweckverband der weiterführenden Schulen im südöstlichen Landkreis München nun beschlossen, wie Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) mitteilt. Anfänglich sei dies in der Planung für den Neubau nicht vorgesehen gewesen, auf seine Veranlassung hin habe der Zweckverband aber nun anders entschieden. "Nun wird ein konkretes Angebot eingeholt", so Loderer.

Auch in der Gemeinde Ottobrunn geht der Ausbau des Fernwärmenetzes weiter. Das Rathaus, das Wolf-Ferrari-Haus und die Grundschule an der Friedenstraße sollen einem Beschluss des Gemeinderates zufolge so schnell wie möglich an die Geothermie angeschlossen werden. Zudem sollen laut Loderer auch der Ausbau des Netzes entlang der Putzbrunner Straße bis hin zur Nachbargemeinde vorangetrieben werden sowie ein "Ringschluss" zwischen den Gemeindeteilen westlich und östlich der S-Bahn hergestellt werden.