Einen Personalwechsel hat es im Putzbrunner Gemeinderat gegeben: Volker Rentschler, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, scheidet aus persönlichen Gründen aus dem Gremium aus. Der 69 Jahre alte Diplom-Informatiker hat diesem seit 2002 angehört. Neben dem jetzigen Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) und Robert Böck (Gemeinschaft pro Putzbrunn) war Rentschler von allen aktuellen Gemeinderäten am längsten im Amt. "Wir haben gemeinsam viel durchlebt, auch unter dem früheren Bürgermeister Kellermeier", sagte Klostermeier. "Herr Rentschler hat sich immer mit guten Ideen in den Gemeinderat eingebracht." Den Fraktionsvorsitz übernimmt Sybille Martinschledde, der freigewordene Sitz im Gremium geht an Jean-Marc Baum, der Bauingenieur ist gemeinsam mit Martinschledde auch Sprecher des Grünen-Ortsverbands Putzbrunn.