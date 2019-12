Mit dem ehrgeizigen Ziel, ihre Sitze mehr als zu verdoppeln, starten die Putzbrunner Grünen in den Kommunalwahlkampf. Statt der bisherigen zwei Mandate sollen es am 15. März mindestens fünf werden. Dabei stehen auch zahlreiche parteifreie Unterstützer auf der 22 Personen umfassenden Liste - der Ortsverband hat nämlich nur elf Mitglieder. Die Frauen sind mit 15 Listenplätzen klar in der Überzahl. Angeführt wird die Liste von den beiden Sprechern des Ortsverbandes, Gemeinderätin Sybille Martinschledde und Jean-Marc Baum. Neben Martinschledde hat aktuell nur Volker Rentschler ein Mandat im Gemeinderat inne, er folgt auf Listenplatz vier. "Wir sehen positiv in die grüne Zukunft von Putzbrunn", sagt Sybille Martinschledde. "Nebenbei ist festzustellen, dass auch andere Putzbrunner Parteien mittlerweile viele unserer Ziele übernommen haben und so in der nächsten Legislaturperiode viel bewegt werden kann."

Die Kandidatenliste der Grünen: 1. Sybille Martinschledde, 2. Jean-Marc Baum, 3. Doris Böhm, 4. Volker Rentschler, 5. Axel Dreßler, 6. Rupert Fegg, 7. Edith van der Weck, 8. Gertrud Birgmeir, 9. Klaus Birgmeir, 10. Sybille Rath, 11. Jessica Schaum, 12. Charlotte Regner, 13. Manfred Chwalinski, 14. Amelie Eberle, 15. Nina Dreßler, 16. Cornelia Stein, 17. Julia Twirdy, 18. Manuela Lederich, 19. Hans-Georg Peters, 20. Angelika Ansorge, 21. Doris Rentschler, 22. Nicole Collet