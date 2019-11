Putzbrunn ist die einzige der 29 Städte und Gemeinden im Landkreis München, in der am 15. März 2020 keine Bürgermeisterwahl stattfindet. Sehr wohl aber wird am Tag der Kommunalwahl der Gemeinderat neu zusammengesetzt und dafür hat nun auch die Gemeinschaft pro Putzbrunn (GPP) bei ihrer Aufstellungsversammlung ihr Personal bestimmt. Ziel sei es, die aktuelle Anzahl von fünf Mitgliedern im Gemeinderat zu erhöhen, heißt es aus den Reihen der GPP. Die Liste setzt sich aus erfahrenen Kommunalpolitikern wie den aktuellen Gemeinderäten und einigen jungen Putzbrunnern sowie langjährig ehrenamtlich engagierten Bürgern zusammen. Angeführt wird sie von den Gemeinderäten Robert Böck, Martina Hechl und Walter Hois, der 2018 gegen Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) angetreten war. "Wir leben gern in Putzbrunn" lautet das Motto der parteiunabhängigen Gruppierung, die seit 2002 im Gemeinderat vertreten ist. "In unserer Gemeinde sollte es nicht um Parteipolitik, sondern um das Wohl der Gemeinde und seiner Bürgerinnen und Bürger gehen", heißt es in einer aktuellen GPP-Pressemitteilung. stga

Die Kandidatenliste der GPP: 1. Robert Böck, 2. Martina Hechl, 3. Walter Hois, 4. Florian Valbert, 5. Ulrike Strobl, 6. Frank Fischer, 7. Gisela Weidner, 8. Bergit Schumacher, 9. Hans Uher, 10. Britta Becker, 11. Horst Weidner, 12. Erhard Rosenberger, 13. Christian Harraeus, 14. Iris Dentinger, 15. Andreas Böck, 16. Michael Kober, 17. Roland Wenzl, 18. Christian Köpp, 19. Georg Lackerschmid, 20. Theo König