Beim Brand auf einem Firmengelände in Putzbrunn ist am Sonntag ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte das Sicherheitsunternehmen, welches das Gelände beaufsichtigt, die Feuerwehr gegen 10.50 Uhr alarmiert, nachdem ein Feuermelder angeschlagen hatte. Zudem bemerkte eine Mitarbeiterin der Sicherheitsfirma bereits eine starke Rauchentwicklung im Werksgebäude. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, Personen kamen laut Polizei nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das zuständige Kommissariat 13 der Münchner Polizei übernommen.