Das Preisgericht des Architektenwettbewerbs für das in Putzbrunn geplante Gymnasium tagt am Donnerstag, 18., und Freitag, 19. November. Die Sitzung findet hinter verschlossenen Türen statt. Die beim Zweckverband Staatliche weiterführend Schulen im Südosten des Landkreises eingereichten Arbeiten werden aber dann am Samstag, 20. November, von 9 bis 12 Uhr im Großen Saal des Bürgerhauses Putzbrunn an der Hohenbrunner Straße 3 ausgestellt und von 24. November an auch auf der Website des Architekturbüros Landherr und Wehrhahn gezeigt, das mit dem Zweckverband zusammenarbeitet (www.landherr-wehrhahn.de).