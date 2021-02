Die Gemeinde, die Verbraucherzentrale Bayern und die Energieagentur Ebersberg-München bieten Bürgern in Putzbrunn einen kostenlosen Gebäudecheck an. Dieser soll helfen, Energiekosten zu reduzieren und Maßnahmen für die Sanierung eines Hauses zu finden. Bis zum 15. April können sich Hauseigentümer und Wohnungsbesitzer unter 08092/330 90 30 für "Check-dein-Haus" anmelden. Sie können auch die in der Gemeinde verteilte Anmeldekarte oder den Buchungskalender auf www.energieagentur-ebe-m.de nutzen. Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Haushalte begrenzt. Im Anschluss vereinbart die Energieagentur einen individuellen Termin für die Energieberatung.