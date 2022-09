Eine neue Packstation hat DHL in der Gemeinde Putzbrunn eröffnet. An der Innstraße 3 beim Discounter Aldi können Kunden rund um die Uhr die zur Verfügung stehenden insgesamt 137 Fächer der Station nutzen, um ihre Pakete und Päckchen einzuliefern oder in Empfang zu nehmen. Unabhängig von diesem von Öffnungszeiten unabhängigen Service an der Station können Kunden bereits frankierte Pakete auch einfach und bequem den Paketzustellern mitgeben.