Über einen Bürgermeisterkandidaten müssen sich die CSU-Mitglieder des Ortsverbands Putzbrunn vor der Kommunalwahl am 15. März 2020 nicht den Kopf zerbrechen, schließlich fand die Wahl des Rathauschefs schon 2018 statt. Bei der Aufstellungsversammlung ging es nur um die Kandidatenliste für den nächsten Gemeinderat. Dabei verzichtete Zweiter Bürgermeister Eduard Fritz, 71, der dem Gremium mit einer sechsjährigen Unterbrechung seit 1997 angehört, auf eine neuerliche Kandidatur. Die aktuellen Mandatsträger Bernhard Roßmanith und Robert Schmelzer tauchen erst auf hinteren Plätzen auf, ebenso der frühere Gemeinderat Thomas Wäsler und Tina Hahn, die Ehefrau des Bundestagsabgeordneten Florian Hahn. Die Liste führt Ortsvorsitzender Alfons Meßner, 47, an, der seit 2002 im Gemeinderat sitzt. Auf den vorderen Plätzen sind einige jüngere Christsoziale vertreten, darunter der stellvertretende JU-Ortsvorsitzende Tobias Stokloßa auf Rang zwei. Man will laut dem Fraktionsvorsitzenden Eduard Boger "auch mit neuen Gesichtern, frischen Ideen und neuen Ansätzen" in die Amtszeit ab 2020 starten. Ziel sei es, den bisherigen sechs Sitzen mindestens zwei weitere hinzuzufügen.

CSU-Liste: 1. Alfons Meßner, 2. Tobias Stokloßa, 3. Ulrike Jakobi, 4. Eduard Boger, 5. Maria Feiner, 6. Christian Merkel, 7. Pia Altmann, 8. Bastian Sitter, 9. Elisabeth Gruber, 10. Johann Weber, 11. Bernhard Roßmanith, 12. Robert Schmelzer, 13. Katharina Bauer, 14. Thomas Wäsler, 15. Christian Walter, 16. Dr. Carina Hackl, 17. Thomas Hammann, 18. Andreas Schwarz, 19. Tina Hahn, 20. Richard Himmelsbach