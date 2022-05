Von Martin Mühlfenzl, Putzbrunn

Florian Hahn ist derzeit weit weg von den Turbulenzen in der CSU-Parteizentrale draußen am Mittleren Ring in Münchens Norden. Der CSU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete besuchte am Mittwoch die Nato-Einheit Enhanced Forward Presence in Litauen - kurz: EFP. Und doch dürfte Hahn so manch einem im CSU-Hauptquartier durch den Kopf spuken, wahrscheinlich auch Ministerpräsident Markus Söder, der sich nach dem unrühmlichen Abgang seines Generalsekretärs Stephan Mayer schnell auf die Suche nach einem neuen Wadlbeißer machen muss, wie die CSU-Kampagnenmanager gerne genannt werden. Und Hahn dürfte schon qua Vita bei diesen Überlegungen eine Rolle spielen.

Denn in der CSU wird eine Frage derzeit wohl am häufigsten gestellt: Wen hat denn der Söder überhaupt noch? Markus Blume, Mayers Vorgänger, ist zum Wissenschaftsminister aufgestiegen. Gegen Andreas Scheuer, der das Amt auch schon einmal bekleidete, ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Falschaussage im Zuge der Mautaffäre. Und sonst?

Wenn es Söder mit der personellen und inhaltlichen Erneuerung seiner Partei tatsächlich ernst meint, müsste er eigentlich eine Frau mit dem Amt betrauen, auf das sich derzeit wohl die wenigsten stürzen. In zweiter Reihe steht die bisherige stellvertretende Generalsekretärin Tanja Schorer-Dremel, deren Bekanntheitswerte aber nicht einmal die derzeit mauen Umfragewerte der CSU erreichen. Die wohl bekannteste Politikerin, die derzeit nicht im Kabinett sitzt, ist die Unterhachingerin Kerstin Schreyer, die noch bis Februar Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr war - und dann von Söder eher unsanft aus dem Kabinett befördert wurde und wohl nicht dazu bereit ist, sich gerade jetzt als Generalsekretärin in den Dienst des Parteichefs zu stellen.

Vier Mal hat Hahn den Wahlkreis haushoch gewonnen

Der entscheidende Aspekt bei Söders Überlegungen dürfte die Landtagswahl im Herbst 2023 sein, denn er benötigt einen in Kampagnen erfahrenen Generalsekretär, der die von ihm selbst ausgerufene "Schicksalswahl" organisiert. Und Hahn hat Erfahrung, wenn es um Wahlkampf geht. Als Stellvertreter von Generalsekretär Markus Blume hat er die Kampagne für die Bundestagswahl im vergangenen Jahr maßgeblich mitgestaltet. Zwar war diese nicht von Erfolg geprägt, in erster Linie - das weiß auch Söder - wurde die CSU in Bayern aber vom schwachen Unionskandidaten Laschet mitgerissen. Hahns persönliches Ergebnis von nahezu 40 Prozent der Erststimmen aber konnte sich sehen lassen, es war trotz Verlusten das vierte Mal, dass er den Wahlkreis München-Land haushoch gewann und mit seinem persönlichen Ergebnis vor dem der Partei lag.

Hahn gilt als Söder-Intimus. Der Parteichef hat ihn trotzdem bei der Kabinetts- und Parteiumbildung Anfang Februar übergangen und bloß auf den neugeschaffenen Posten des internationalen Sekretärs der CSU gesetzt. Aber es dürfte ihm nicht entgangen sein, dass der 48-jährige Putzbrunner im vergangenen Jahr einen persönlichen Wahlkampf hingelegt hatte, der von viel Präsenz und Einsatz gekennzeichnet war. Anders etwa als sein Kollege von den Grünen, Anton Hofreiter, der nicht einmal eine Handvoll Termine im Landkreis absolvierte, war Hahn auf unzähligen Veranstaltungen, Infoständen und auf Hausbesuchen. Das zählt viel in der CSU, die für sich selbst ja in Anspruch nimmt, näher am Menschen zu sein.

Hahn selbst wollte sich von Litauen aus zu seinen Ambitionen nicht äußern. "Gerade bei unserer Truppe", ließ er nur via Kurznachricht wissen. Ob er sich selbst einen Maulkorb verpasste oder es einen von oben gab - offen. Und ob er sich den Job überhaupt antun würde, ist ohnehin fraglich. Bild meldete gerade, dass Hahn nach der Trennung von seiner Frau Tina eine neue Lebensgefährtin hat - die Münchner Schönheitschirurgin Maja Henke, 47.