Die CSU Putzbrunn veranstaltet am Samstag, 14. Dezember, ihre "Christbaum Gaudi" auf dem Meßner-Hof in der Solalindenstraße 6. Es werden wieder frisch geschlagene bayerische Edeltannen aus Niederbayern zum Selbstkostenpreis angeboten. Von 13 Uhr an kann man sich bei Weihnachtspunsch und Plätzchen stärken und die Gelegenheit zu einem Plausch mit den CSU-Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 und den amtierenden CSU-Gemeinderäten nutzen. Wegen des großen Andrangs in den vergangenen Jahren beginnt der Verkauf erst pünktlich um 14 Uhr und geht bis 17 Uhr.