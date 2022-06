Von Irmengard Gnau, Putzbrunn

Eigentlich wäre Birgit Jörger ja schon längst nicht mehr hier. Hätte das damals alles geklappt mit dem Aufenthaltsvisum, wären Jörger und ihr Mann Uli schon seit Jahren in Neuseeland und würden dort ein kleines Lokal betreiben. Doch dieser Plan fiel einst den strengen Regeln der Neuseeländer zum Opfer, und heute ist Birgit Jörger gar nicht mehr so traurig darüber. Denn so kann sie heute in der glänzenden neuen Küche ihres kleinen Cafés in Putzbrunn ihre kulinarische Kreativität ausleben und gemeinsam mit Petra Niessner ihre Gäste begrüßen.