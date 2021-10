Mal dreht es sich um Bauvorhaben, genauso könnte es um Freiflächen für Photovoltaikanlagen gehen, was in der Gemeinde ein aktuelles Thema ist: Auch bei diesem Bürgerforum am Mittwoch, 20. Oktober, zu dem die Gemeinschaft pro Putzbrunn (GPP) in jedem Monat vor einer Gemeinderatssitzung einlädt, wird es sicher einige Themen zu besprechen geben. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Seminarraum 1 im Bürgerhaus Putzbrunn.