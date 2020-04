Hoher Sachschaden ist bei einem Brand in einer Putzbrunner Autowerkstatt entstanden. Das Feuer brach am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Lackiererkabine der Werkstatt aus. Nach derzeitigen Kenntnissen hat ein 23-jähriger Mitarbeiter dort gearbeitet und mit einem Lappen Lösungsmittel auf eine Kunststoffstoßstange aufgebracht, als es durch statische Entladung zu einer Stichflamme kam. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, seien brennende Teile in die Absauganlage geraten und hätten auch diese in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand letztlich löschen. Personen wurden nicht verletzt, teilt die Polizei mit, der Sachschaden wird auf circa 200 000 Euro geschätzt.