19. November 2018, 22:06 Uhr Putzbrunn Bissige Bappn

Zwischen bitter-böse und liebevoll-spöttisch changiert der Heimatsound der "Wellbappn". Das musikalisch-kabarettistische Quartett - Ex-Biermösl Hans Well und seine drei Kinder Sara, Tabea und Jonas - spielen, singen und frotzeln über brisante politische Themen genauso wie religiöse und schulische Sujets, meist gewürzt mit lokalpolitischen Kommentaren zum Auftrittsort. Am Freitag, 23. November, gastieren die vier im Bürgerhaus Putzbrunn auf und präsentieren dort ihr Programm "Larifari". Man wird dort sehen, ob Spiritus Rector Hans Well an musikalischer Virtuosität wirklich nicht mehr mithalten kann mit seinem Nachwuchs - wie augenzwinkernd kolportiert wird. Was außer Frage steht: Verantwortlich für die bissigen und geistreichen Texte ist immer noch er - vertont werden sie von den drei Jungspunden. Die Vorstellung in Putzbrunn beginnt um 20 Uhr. Karten gibt online über www.kupu.info oder telefonisch über 089/92 58 17 30.