3. August 2018, 21:56 Uhr Putzbrunn Ausflug nach Garmisch

Einen Stadtrundgang mit Besuch der historischen Alten Pfarrkirche in Garmisch-Partenkirchen bieten der VdK Neubiberg-Putzbrunn und der Seniorenkreis Putzbrunn am Dienstag, 14. August, an. Im Anschluss an den Rundgang geht es am Nachmittag zum Kaffeetrinken in eine Almhütte. Start ist um 9.30 Uhr an der Theodor-Heuss-Straße, die Kosten betragen 22 Euro. Anmeldungen bei Marianne Werner, Telefon: 089/601 50 72, oder Eva Rutingsdorfer, Telefon: 089/46 51 09.