Seit Jahren gibt es in Putzbrunn für sieben Themenbereiche spezielle "Beauftragte" des Gemeinderates, die sich um den Kontakt zu den in ihrem Tätigkeitsfeld aktiven Gruppen und Aktiven in der Kommune kümmern und regelmäßig im Gemeinderat über aktuelle Entwicklungen und Schwerpunkte berichten. Diese ehrenamtlichen Posten stehen nun zur Disposition, das verkündete Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. "Wir haben das Thema jetzt erst einmal von der Agenda genommen, um zu überprüfen, wie wir weitermachen und ob wir das System auf neue Beine stellen sollen", so Klostermeier auf SZ-Nachfrage.

Bislang hatte es in Putzbrunn Beauftragte für Soziales, für Familien- und Frauenbelange, für die Jugend, den Sport, die Kultur, für Senioren sowie für Ausländer-und Integrationsfragen gegeben. "Diese waren aber immer ohne finanzielle Ausstattung und hatten nie ein klar umrissenes Tätigkeitsfeld", so der Rathauschef.

Deshalb müsse man das ganze Thema auf seine Sinnhaftigkeit hin betrachten. Das Spektrum reiche von einer ordentlichen Institutionalisierung der Beauftragten bis zur Abschaffung der Posten. "Wenn wir sie beibehalten, muss man die Sache ernster nehmen und das ist ausdrücklich keine Kritik an den Personen, die diese Ämter bekleidet haben", so Klostermeier. Man werde nun in Schulen, Kindergärten, Vereinen, Nachbarschaftshilfen und bei Asylhelfern nachfragen, inwiefern eine direkte Kooperation mit Vertretern des Gemeinderates sinnvoll und gewünscht ist und die Sache dann demnächst im Haupt-, Personal- und Finanzausschuss noch einmal eingehend diskutieren.