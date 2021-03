Uschi und Thomas Fischer haben aus der Not eine Tugend gemacht und in Oberhaching ihre "Guadl Bix'n eröffnet.

Aus der Not heraus eröffnen Uschi und Thomas Fischer in Oberhaching die "Guadl Bix'n" - einen Süßigkeitenladen für Groß und Klein. Denn das eigentliche Geschäft mit dem Kasperltheater liegt brach.

Von Julius Baumeister, Oberhaching

"Einen kurzen Moment müssen sie sich noch gedulden", sagt Uschi Fischer, während ihr Mann Thomas den Desinfektionsspender am Eingang des Ladens befüllt. Gemeint sind die Kinder, die schon vor der Eröffnung der "Guadl Bix'n" an der Bahnhofstraße in Oberhaching sehnsüchtig einen Blick in das Innere werfen und auf Einlass warten. "In dem Laden gibt es all das, was Kinderherzen begehren", sagt Uschi Fischer, die im Dirndl zwischen Schaumwaffeln, Zuckerwatte und Schokolade steht.

Und obwohl die Freude über den eigenen Laden riesengroß ist, so wurde die Idee doch aus der Not geboren. Seit März 2020 habe er mit seinem Kasperltheater die Kinder im Landkreis nicht mehr zum Lachen bringen können, erinnert sich Ehemann Thomas Fischer und ergänzt: "Im Sommer gab es ein paar wenige Ausnahmen. Das allerletzte Stück habe ich im August gespielt." Nur wenige Tage nach einem Schlaganfall hätte es ihn, der vor mehr als zwanzig Jahren das Kasperltheater seines Vaters und Großvaters übernommen hatte, wieder auf die Bühne gezogen. "Das war eigentlich unverantwortlich," sagt seine Frau heute. Die finanziellen Nöte, aber auch die erzwungene Langeweile hatten ihn im vergangenen Jahr schließlich auch dazu gebracht, unter die Süßigkeitenhändler zu gehen.

Schnell sei man auf Mandeln gekommen und darauf, ein Stück Jahrmarkt in die Ortschaften des Landkreises bringen zu wollen - auch in Corona-Zeiten. Seither stehe ihr Mann mit einem Anhänger auf mehreren Marktplätzen in der Region. Während die mobile "Guadl Bix'n" anfangs ausschließlich noch zum Verkauf von Süßigkeiten diente, erweiterte sich das Angebot nach und nach immer mehr. "Mittlerweile machen wir fast alles: Bratwurst, Glühwein, Schaschlik und natürlich Süßes," sagt Uschi Fischer. Ein Prinzip, das sich auch in ihrem neuen Laden in der Bahnhofstraße in Oberhaching wiederfindet. "Ich möchte Klein und Groß etwas bieten," sagt Uschi Fischer und zeigt auf zwei Wandregale im hinteren Teil des Ladens, die mit Tee und Wein befüllt sind. Da ist also auch etwas für Erwachsene dabei.

Puppenspieler in der Pandemie

Dass sich die Fischers auf "Klein und Groß" verlassen können, haben die vergangenen Monate eindrucksvoll bewiesen. "Uns haben viele Zuschriften erreicht, unter anderem auch von Eltern, deren Kinder es kaum abwarten können wieder zum "Kasperl" zu gehen", so die neue Ladenbesitzerin. Besonders groß war die Solidarität ausgefallen, nachdem Hunderte Menschen ein Video von Thomas Fischer auf Facebook gesehen hatten, in dem er eindrucksvoll offenlegte, wie schlecht es ihm als Puppenspieler in der Pandemie tatsächlich gehe. "Ich stehe kurz vor der Obdachlosigkeit," sagt Fischer darin mit brüchiger Stimme. Tatsächlich könne man seit Monaten nur etwa die Hälfte der Miete zahlen, erzählt der Puppenspieler.

Irgendwann sei dann auch der Vermieter etwas nervös geworden und habe gefragt, wie es nun in Zukunft denn weitergehen solle. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des Facebook-Videos richteten Bürger in Oberhaching kurzerhand ein Spendenkonto für die Fischers ein. Etwa 2500 Euro kamen zusammen. Dieses Gefühl des Zusammenhalts gespürt zu haben, sei ein positiver und ergreifender Effekt der Pandemie, sagt Uschi Fischer und ergänzt "ich hätte mir das nie erträumen lassen".

Detailansicht öffnen Mit der Guadl-Bixn sind Uschi und Thomas Fischer auf Märkten unterwegs. Und der Kasperl ist irgendwie auch immer dabei. (Foto: Claus Schunk)

Die große Anteilnahme der Menschen habe ihnen beiden auch die nötige Kraft gegeben, um sich nun noch einmal "aufzurappeln". Und doch bringt die Ladeneröffnung ein großes Risiko mit sich. Man habe sich diesen Schritt lange und gut überlegt, der Entschluss, ein Ladenlokal anzumieten, sei an manchen Tagen auf der Kippe gestanden. Letztlich habe man sich für dieses Abenteuer entschieden und doch habe er Angst, sagt Fischer mit Tränen in den Augen. "Ich weiß, dass wir alles auf eine Karte setzen."

Als Künstler in den Verkauf zu gehen, obwohl man eigentlich etwas ganz anderes mache, das flöße einem Respekt ein. Letztlich fehle allerdings auch die Hoffnung darauf, schon bald wieder mit dem Kasperl auf die Bühne zurückkehren zu dürfen. Hinter den Sommer hat er schon einen Haken gemacht, sagt Fischer. Zu viele Auftraggeber hätten ihre Feste mittlerweile schon abgesagt. Doch der "Kasperl" habe den Ersten und Zweiten Weltkrieg überlebt, sagt Fischer und schaut auf die Holzpuppe die direkt neben der Kasse steht. "Und er wird auch diese Pandemie überleben."