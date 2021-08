Literaturfreunde und Leseratten sind in Pullach jetzt noch besser versorgt: Seit Kurzem steht der zweite Bücherschrank der Gemeinde in Großhesselohe gegenüber dem Café Tirolese. Verantwortlich dafür zeichnet das Jugendparlament Pullach. "Wir freuen uns unglaublich, wie gut der erste Schrank am Kirchplatz angenommen wurde und hoffen, dass auch der neue Bücherschrank schnell gefüllt wird", heißt es in einem Statement. Von Krimis über Liebesromane bis zu Kinderbüchern soll für jeden etwas dabei sein. Und wer am Kirchplatz nichts Passendes findet, kann nun eben in Großhesselohe stöbern. Die Verantwortlichen vom Jugendparlament bitten indes darum, nur Bücher in den Schrank zu stellen, keine Zeitschriften, CDs und DVDs.