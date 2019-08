Artikel per E-Mail versenden

Zwei Jugendliche sind bei einem Übergriff im Park verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, als vier Jugendliche im Alter von 18 bis 20 Jahren auf einer Parkbank in einer Grünanlage östlich des Pullacher S-Bahnhofs saßen. Nach ihrer Darstellung wurden sie gegen 19.20 Uhr plötzlich von einer größeren Personengruppe eingekreist und mit Faustschlägen und Fußtritten sowie auch mit einer Bierflasche traktiert. Danach waren ein Geldbeutel und ein Smartphone weg. Ob die Gegenstände entwendet oder ob sie verloren wurden, ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen, schreibt die Polizei. Ein 19-Jähriger sowie ein 20-Jähriger wurden zur ambulanten beziehungsweise stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine Personenbeschreibung der Tatverdächtigen konnten die vier Jugendlichen nicht abgegeben. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zum Geschehen hat, melde sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Telefonnummer 089/2910-0 oder auch an jede andere Polizeidienststelle.