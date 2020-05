"Jeden Tag eine gute Tat", so lautet das Motto des Pullacher Pfadfinderstamms Max Kolbe. Jetzt werden sie selbst Nutznießer einer guten Tat, der des Gemeinderates: In seiner jüngsten Sitzung hat das Gremium beschlossen, den Pfadfindern für ihre Jubiläumsfahrt nach Pauillac, der französischen Partnergemeinde von Pullach, einen Zuschuss in Höhe von 10 750 Euro zu gewähren, was einer Übernahme der gesamten Fahrtkosten gleichkommt. Damit hat das Gremium dem Antrag der Grünen entsprochen. Es sei eine besondere Fahrt, die nur alle zehn Jahre stattfinde, sagte Renate Grasse, und der Gemeinderat habe damals einen Zuschuss in gleicher Höhe gewährt. Heuer wollen die Pfadfinder zur Feier ihres 40-jährigen Bestehens ein Stammeslager in der französischen Partnergemeinde aufschlagen. Die Jugendlichen träfen dort auf Gleichaltrige aus Pauillac und "erfüllen die Partnerschaft mit Leben", so Grasse. Die Pfadfinder seien zuletzt recht zurückhaltend mit Anträgen gewesen, sagte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) und warb ebenso um Zustimmung wie auch Stefan Demmeler (WIP), der selbst schon zwei Fahrten nach Pauillac organisiert hatte. Der Beschluss fiel einstimmig.