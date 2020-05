Auf der Burg Schwaneck läuft der Betrieb wieder an mit dem Programm der Jugendbildungsstätte sowie des Naturerlebniszentrums. Die Angebote in den Pfingstferien können stattfinden und sind kurzfristig buchbar, teilt der Kreisjugendring mit. So ist etwa vom 2. bis 5. Juni für Kinder von acht bis zwölf Jahren eine Suchaktion geplant, nach allem, was Spaß macht. Nicht nur für Harry-Potter-Fans ist die Veranstaltung am 12. Juni gedacht, in der es unter anderem um die Frage geht, warum Harrys Zauberstab aus Holunderholz angefertigt wurde. In einer Abenteuerrallye suchen kleine Naturfans von acht bis zwölf Jahren nach den Holunderfeen und -geistern auf dem Gelände der Burg. Die Erwachsenenbildung startet am 2. Juli unter dem Motto: "Ressourcen- und bindungsorientiert mit Jugendlichen arbeiten". Aktuelle Angebote und Buchung finden Interessierte auf der Webseite www.burgschwaneck.de.