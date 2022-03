Sein Kabarettstil ist eine Melange aus Stand-up Comedy, Sprechgesang und Reim: der junge Chiemgauer Bumillo hat sich in der bayerischen Brettl-Szene schon länger einen Namen gemacht und in Pullach wird er an diesem Donnerstag, 10. März, sein bereits drittes Soloprogramm zeigen: Auf Einladung der örtlichen SPD präsentiert er im Pfarrheim Heiliggeist "Es muss rauschen" - oder: "die Zärtlichkeit des Hochdruckstrahlers". Bumillo geht dabei quasi ans Eingemachte und holt die tiefgefrorene Rinderbrühe aus dem Keller. Dann wischt er mit dem Microfasertuch über den Induktionsherd und sinniert von der Wäschespinne aus über das Wesen der Welt, das Familienleben als große Metapher. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten zu 20 Euro gibt es in der Raben- und Schubertapotheke.