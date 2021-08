Interview von Michael Morosow, Pullach

Heute sitzt Christine Eisenmann als CSU-Fraktionsvorsitzende im Pullacher Gemeinderat. Der Weg dorthin war für die Rathausbedienstete und gescheiterte Bürgermeisterkandidatin auf den letzten Metern recht steinig gewesen. Schließlich warf sie ihren Job im Rathaus hin, um ins Gremium einziehen zu können. Ihr schließlich erfolgreicher Kampf um ein Mandat war dabei von viel öffentlichem Getöse und Verwerfungen begleitet und hielt über Monate den politischen Betrieb in Pullach in Atem. In einem Gespräch mit der SZ blickt die 55-Jährige nach langem Schweigen auf die bewegte Zeit um ihre Kandidatur zurück und erklärt die Rolle ihrer Fraktion in der laufenden Wahlperiode.

SZ: Frau Eisenmann, Sie wollten nach den Kommunalwahlen im Vorjahr nicht mehr in der Rathausverwaltung der Gemeinde arbeiten, sondern Bürgermeisterin von Pullach sein, sind am Ende aber gescheitert, wenn auch nur knapp in der Stichwahl gegen ihre damalige Vorgesetzte, die Amtsinhaberin Susanna Tausendfreund von den Grünen. In der Rathausverwaltung arbeiten Sie dennoch nicht mehr. Wohin hat es Sie gezogen?

Christine Eisenmann: Ich habe mich in dieser sehr aufregenden Zeit komplett umorientiert, mich im Mai neu beworben und arbeite nun in München im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr.

Mindestens ebenso aufregend war Ihr folgender Kampf um ein Gemeinderatsmandat, das Ihnen mit dem Hinweis auf Ihre Anstellung im Rathaus hätte verwehrt werden sollen. Während Sie selbst dazu öffentlich schwiegen, stritten andere, etwa Alexander Betz von der FDP oder die Personalratsvorsitzende im Rathaus, Eveline Petraschka, für Ihr Interesse und überschütteten die Bürgermeisterin mit Vorwürfen. Wurden diese von Ihnen instrumentalisiert?

Detailansicht öffnen In der Diskussion um die Erweiterungspläne des umstrittenen Pullacher Unternehmens United Initiators fordert die CSU-Fraktion im Gemeinderat um Christine Eisenmann mehr Bürgerbeteiligung ein. (Foto: Claus Schunk)

Ich war angezählt, deshalb hab ich geschwiegen. Im Grunde sollte ich es als Kompliment nehmen, dass man mir zutraut, promovierte Menschen zu instrumentalisieren. Zu sagen, Herr Betz und Frau Petraschka haben Vorwürfe formuliert, passt nicht. Sie haben sich vielmehr für Fairness, Gleichberechtigung und gegen unlautere Methoden eingesetzt. Die offenen Gehaltszahlungen und mein Zeugnis habe ich zwischenzeitlich erfolgreich eingeklagt.

Ein letzter Blick zurück: Die CSU trat in Pullach mit dem Anspruch an, wieder stärkste Fraktion zu werden, wie sie es früher mal war. Daraus wurde nichts. Zuletzt entfremdeten sich Caroline Voit und Andreas Most und gründeten die Fraktion Pullach Plus. Most hatte zuvor erleben müssen, wie Sie Cornelia Zechmeister von der WIP für das Amt des Zweiten Bürgermeisters vorschlugen, statt ihn aus dem eigenen Lager. Klarer kann man die Missbilligung einer Person kaum zum Ausdruck bringen.

Andreas Most hatte 2014 und 2020 ein extrem schlechtes Ergebnis. Die Mehrheit im CSU-Vorstand wollte Caro Voit als eine weitere Bürgermeisterin und hatte auch ihre Zusage dafür. Sie hatte es allerdings vorgezogen, Most den Platz zu überlassen, der uns erst zwei Stunden vor der konstituierenden Sitzung über seine Pläne informierte. Wir erinnern uns, dass eine Laudatio der Grünen und ein glückliches Los den zweiten Bürgermeister brachten. Bei Conny Zechmeister standen wir im Wort; für uns zählt das! Andreas Most sagte, man wolle ihn kaltstellen. Wenn ich den Draht zu den Leuten verliere, brauche ich mich aber nicht zu wundern. Im letzten Jahr war er in einer einzigen Vorstandssitzung, sonst nirgends, bei keinem einzigen Stammtisch, auch online nicht. Bei der Mitgliederversammlung wurde er dann halt nicht mehr in den Vorstand gewählt. Anstatt das Gespräch zu suchen, hat er alles hingeworfen und ist ausgetreten.

Unter einer gemeinsamen Linie versteht die CSU Pullachauch dass sie zusammen mit der FDP und der WIP einen, wenn auch nicht offiziellen Schulterschluss vereinbart hat, um eine Gestaltungsmehrheit im Gemeinderat zu erreichen.

Eine Gestaltungsmehrheit gibt es nach dem Fraktionswechsel von Most und Voit eh nicht mehr. Außerdem gilt weder bei uns noch bei FDP und WIP ein Fraktionszwang. Für alle vier Mitglieder der CSU-Fraktion ist es wichtig, für ihre Ideale einzustehen. Die CSU ist kleiner geworden und wir haben den Mut zur Erneuerung. Es hat sich ein gutes Team entwickelt, das sich auch privat trifft. Und es ist für uns von Vorteil, dass wir in Jürgen Westenthanner einen ehemaligen Bürgermeister in unseren Reihen wissen, der genau wie Uwe Eisenmann von einem der letzten Listenplätze ganz nach vorne gewählt wurde.

Detailansicht öffnen Christine Eisenmann war bei der Kommunalwahl im vergangenen Frühjahr der Pullacher Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund unterlegen; im Anschluss musste sie hart um ihr Gemeinderatsmandat kämpfen - erfolgreich. (Foto: Claus Schunk)

An einem Strick zogen CSU, FDP und Teile der WIP zuletzt, als sie, schließlich erfolglos, gegen die Fortführung des Bauleitverfahrens zu den umstrittenen Um- und Erweiterungsplänen des Chemiewerks United Initiators (UI) votierten, solange die Bürgerschaft nicht in einer Informationsveranstaltung über das Vorhaben umfänglich aufgeklärt wird. Bis dahin waren sämtliche Beschlüsse zum UI-Vorhaben "Big Wings" einstimmig gefallen. Setzt hier ein Umdenken ein?

Es geht uns in erster Linie um die beabsichtigte Umwandlung von Gewerbe- in Industrieflächen. Wir haben 700 Seiten durchgearbeitet und gesehen, dass die Flächen mehr werden. Wir sagen Ja zu Big Wings, aber Nein zu zusätzlichen Erweiterungsmöglichkeiten. Und nachdem das Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit mehrmals den Besitzer gewechselt hat, stellt sich die Frage: Wie schaut der nächste Investor die Welt an? Aber wir sind überstimmt worden, das ist ein normaler demokratischer Prozess. Mit dem vorliegenden Beschluss eröffnen wir allerdings zu viele Möglichkeiten, die wir nicht mehr zurücknehmen können. In der letzten Juli-Sitzung wurde mit der gleichen Stimmenmehrheit, also ohne die Stimmen der CSU, das Bürgerbegehren für unrechtmäßig erklärt. Das ist ein Fehler. Es muss heißen, im Zweifel für die Bürger. Dafür sind wir schließlich da - für die Bürger.

Was hätten Sie zuerst angepackt, wären Sie Bürgermeisterin geworden?

Den sieben Jahre währenden Stillstand bei Schulen und Freizeitbad beenden.

Wie steht die CSU heute da?

Diverser in Job, Alter und Lebensform. Jünger, mit frischen Ideen im offenen Austausch von Jung und Alt. Oder wie mein Vorstandskollege Thomas Leeb sagte: "Wir haben jetzt eine offene Diskussionskultur in Fraktion und Vorstand, in die sich jeder einbringen kann und gleichmäßig wert geschätzt wird - es macht einfach Spaß!"

Und wer von der CSU wird 2026 ins Bürgermeisterrennen geschickt?

Natürlich unsere Beste, unser Bester!