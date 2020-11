Die Gemeinden Pullach und Neuried bekommen einen "Windkümmerer." Die Zusage des bayerischen Wirtschaftsministerium liegt bereits vor. Die Unterstützung durch externe Fachberater soll die Realisierung von Windkraftanlagen in der Region voranbringen. Pullach will nun einen Einstieg in die Windenergie mit Hilfe ihres Windkümmerers, der Firma Beermann Energiesysteme, prüfen.