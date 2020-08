"Wir spielen wieder" teilt das Bürgerhaus Pullach mit. Von 1. September an kann man wieder Karten erwerben und Abos abschließen. Aufgrund der Hygieneregeln dürfen vorerst nur 100 Personen ins Bürgerhaus, auch müssen die Karten direkt im Bürgerhaus gekauft werden. Informationen gibt es unter Telefon 089/744 75 20 oder per E-Mail (buergerhaus@pullach.de). Die Abos Kabarett, Theater und Musiktheater, Jazz and More und viele Einzelveranstaltungen starten wieder. Mehr unter www.buergerhaus-pullach.de.