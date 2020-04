Den Newcomer-Wettbewerb "Running for the Best" des Kreisjugendrings München-Land gibt es seit 1991 und die Hoffnung ist groß, dass er auch 2020/21 in gewohntem Rahmen statt finden wird. Bewerben können sich Bands und Solokünstler aus dem Landkreis und der Stadt München - die Musiker sollten nicht älter als 27 Jahre sein. Was die Stilrichtungen betrifft, gibt es keine Grenzen: Von Hip-Hop über Hardcore, Singer/Songwriter und Indie-Rock bis zu Jazz. Wichtig ist vor allem eins: "Es zählt die Leidenschaft für die Musik!", erklärt Carina Lange vom Kreisjugendring München-Land, dessen Geschäftsstelle in der Burg Schwaneck in Pullach, ist.

Bewerben können sich die jungen Künstler bis zum 1. Juli 2020 unter www.runningforthebest.de oder per Post. "Es lockt nicht nur die Chance auf Auftrittsmöglichkeiten, sondern auch die Möglichkeit sich in der Musikbranche zu vernetzen und attraktive Preise zu gewinnen", so Lange. Geplant ist, dass der Wettbewerb im November 2020 beginnt - die jungen Talente haben die Chance, in den Vorrunden im November in einem von vier Jugendzentren im Landkreis und im Finale zu Jahresbeginn 2021 im Münchner Feierwerk zu spielen. Der Gewinner darf beim laut.stark Festival am 1. Mai 2021 auftreten. Den vergangenen Contest "Running for the Best" hat die Münchner Metalcore-Band Mad River gewonnen. Weitere Informationen gibt es über https://kjr-ml.de/.