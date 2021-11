Aus eigener Betroffenheit hat Martina Münch-Nicolaidis vor 20 Jahren die Nicolaidis-Young-Wings-Stiftung gegründet, die im deutschsprachigen Raum Trauernden bis zum Alter von 49 Jahren eine zielgruppengerechte Beratung und Begleitung in der Trauer anbietet. Am 17. November, wird die Pullacherin im Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik geehrt. Alleine hierzulande lebten 500 000 junge Menschen, deren Lebenspartner gestorben ist, und 800 000 Kinder, die einen Elternteil oder beide Eltern verloren haben. Sie bräuchten individuelle Hilfe, um sich mit dem Verlust auseinanderzusetzen, heißt es auf der Homepage der Stiftung.