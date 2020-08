In einen weltmusikalischen Klangrausch versetzen ihre Zuhörer die drei Musiker Hansi Zeller, Fini Melchior und Kiko Pedrozo. Das internationale Trio verbindet mit Akkordeon, Geige, Harfe und Gesang bayerisches Liedgut mit sanften Klängen aus Pedrozos paraguayischer Heimat, melancholischen Klezmer und treibende Polka. Ihr Programm unter dem Titel "Klangzeit" ist am Samstag, 15. August, 20 Uhr, im Pfarrzentrum Heilig Geist in Pullach, Parkstraße 11, zu hören; das Konzert hatte wie so viele andere Veranstaltungen verschoben werden müssen. Karten zu je 16 Euro sind zu reservieren unter Telefon 089/793 34 26 (Familie Schuster) oder per E-Mail an die Adresse vtk@pullach-isartal.de.