Gute Nachricht für die Kunden des Pullacher Kommunalunternehmens Versorgungs-, Bau und Servicegesellschaft (VBS): Wie das gemeindeeigene Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt, wird es die von der Bundesregierung als befristete steuerliche Hilfsmaßnahme zur Bewältigung der Coronakrise beschlossene Umsatzsteuersenkung von sieben auf fünf Prozent vollständig an die VBS-Kunden weitergeben - und nicht nur das: Für den gesamten Wasserverbrauch im Jahr 2020 werde in vollem Umfang der reduzierte Umsatzsteuersatz gelten, teilt die Gemeinde mit.