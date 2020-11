Von diesem Montag, 2. November, an bis voraussichtlich einschließlich 13. November muss der Abschnitt der Pater-Rupert-Mayer-Straße zwischen der Sonnenstraße und Richard-Wagner-Straße in Pullach komplett gesperrt werden. Die Straße in diesem Bereich ist in sehr schlechtem Zustand und muss dringend saniert werden. Eine Umleitung über die Giselastraße und die Schubertstraße wird ausgeschildert, die Bushaltestelle Pater-Rupert-Mayer-Straße wird in dieser Zeit nicht angefahren.