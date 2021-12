Von Michael Morosow, Pullach

Wer mit dem Auto durch Pullach fährt, steht nicht selten mit abgeschaltetem Motor vor einem der geschlossenen Bahnübergänge, weshalb die Gemeinde im Volksmund auch "Pullach an der Schranke" heißt. Für Autofahrer, die sich ungern ausbremsen lassen, kommt es jetzt möglicherweise noch dicker. In seiner Sitzung am Dienstag im Bürgerhaus wird der Gemeinderat darüber beschließen, ob zukünftig im gesamten Ortsgebiet auf den innerörtlichen Gemeindestraßen mit Ausnahme der ohnehin verkehrsberuhigten Bereiche Tempo 30 gelten wird.

Wenn der Umwelt- und Mobilitätsausschuss des Gemeinderats ein beschließendes Gremium wäre, könnten die entsprechenden Verkehrsschilder bereits bestellt werden. In seiner Sitzung im November war der Ausschuss völlig überraschend mit sechs zu vier Stimmen dem Vorschlag von Caroline Voit (Pullach plus) für eine flächendeckende Tempo-30-Regelung gefolgt. So aber wird jetzt mit Spannung erwartet, ob der Gemeinderat diesen Beschluss bestätigen wird. Dabei steht eines fest: Wenn die Fraktionen am Dienstag die Haltung ihrer Ausschussvertreter teilen, darf in Bälde auf allen Gemeindestraßen innerörtlich nur noch mit Tempo 30 gefahren werden. Die Entscheidung würde mit elf gegen zehn Stimmen ausfallen.

Würde, denn erstens wird Alexander Betz (FDP) nicht anwesend sein, sodass den Gegnern der Tempo-30-Regelung (CSU, WIP und FDP) eine Stimme fehlen wird. Zweitens hat offenbar innerhalb der SPD-Fraktion ein Umdenken eingesetzt, was während einer Online-Diskussion am Donnerstagabend zu beobachten war, als sich die meisten der nur wenigen Teilnehmer für Tempo 40 aussprachen. Damit würden die Befürworter gleich zwei Stimmen einbüßen und wäre der Aufsehen erregende Beschluss des Umwelt- und Mobilitätsausschusses gekippt. Dann würde wohl der Vorschlag der Verwaltung zur Abstimmung kommen, dem der Ausschuss im November mehrheitlich zugunsten des Vorschlags von Caroline Voit nicht hatte folgen wollen. Dieser sieht eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 40 auf allen Straßen vor, wo bisher mit 50 gefahren werden darf, mit Ausnahme der Pater-Augustin-Rösch-Straße, auf der wegen starken Pendlerverkehrs und zur Verbesserung der Sicherheit der Radfahrer und Radfahrerinnen nur noch Tempo 30 erlaubt sein soll.

Drei Vorschläge liegen zur Entscheidung vor

Dem Gemeinderat liegen am Dienstag drei Beschlussvorschläge zur Entscheidung vor: Erstens die vom Ausschuss goutierte Voit-Variante, also Tempo 30 auf allen innerörtlichen Straßen, zweitens der ursprüngliche Vorschlag der Verwaltung, auf allen Straßen, auf denen bisher mit 50 Stundenkilometer gefahren werden darf, Tempo 40 einzuführen, und drittens die Alternative, vor einer Entscheidung eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger vorzunehmen. Letzteres würde man im Rathaus wohl nicht so prickelnd empfinden, weil das Erstellen eines Meinungsbildes sehr arbeits- und zeitintensiv ist, wie man im Jahr 2011 festgestellt hat. Damals hatten 65 Prozent von 7292 Pullacherinnen und Pullachern den Fragebogen ausgefüllt, alleine die manuelle Kuvertierung habe mehrere Tage gedauert, heißt es von der Verwaltung.

Bei der von der Pullacher SPD veranstalteten Online-Diskussion am Donnerstag zeigte sich trotz geringer Beteiligung das gesamte Meinungsspektrum zum Thema. So etwa zeigte ein Pullacher Bürger überhaupt kein Verständnis für ein flächendeckendes Tempo 30 im Ort. "Für mich ist Zeit auch Geld", sagte er, und wenn es in Pullach keine auf Geschwindigkeiten zurückzuführenden Unfallschwerpunkte gebe, wie ihm auf eine entsprechende Frage SPD-Gemeinderat Holger Ptacek mitteilte, dann sehe er keine Veranlassung dafür. Dennoch ergebe Tempo 30 Sinn, sagten mit Nachdruck der frühere SPD-Gemeinderat Arnulf Mallach sowie Hans Eschler vom Agenda-21-Team. Pullach habe kaum Durchgangsverkehr, der Unterschied zwischen Radfahrern und Autos würde geringer, das ganze Verkehrsgeschehen würde sich ändern, die Sicherheit steigen und der Lärmpegel sinken. Selbst Paris wolle Tempo 30 einführen, sagte Eschler. Die Zahl der Unfälle dürfe kein Maßstab und kein Argument sein, erklärte Mallach. Bei langsameren Fahrtempo reduziere sich der Bremsweg signifikant, eine Gefahrensituation solle man erst gar nicht zulassen. Außerdem zählten auch ökologische Aspekte.

Dazu lieferte Ptacek selbst recherchierte Daten, wonach bei einer Reduzierung des Tempos von 50 auf 30 rechnerisch 24 Prozent Stickoxide und 20 Prozent Rußpartikel eingespart würden. "Tempo 40 ist grundsätzlich gefährlicher als Tempo 30", sagte Peter Mesenbrink, der stellvertretende Leiter der Abteilung Verkehrsrecht im Rathaus, der sich den Fragen der Teilnehmer stellte. Unabhängig vom Ausgang der Abstimmung wird der Ort zwar weiterhin "Pullach an der Schranke" genannt werden, danach aber keine "Gemeinde der drei Geschwindigkeiten" mehr sein. Tempo 40 oder nur noch Tempo 30 in ganz Pullach, das ist die Frage.