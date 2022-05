Die Bundesstraße B 11 zwischen München-Solln und der so genannten Maier-Kurve am südlichen Ende von Pullach wird von Donnerstag, 26. Mai, an saniert, die Verkehrsteilnehmer können sich daher für etwa drei Wochen auf Umleitungen einstellen. Die Maßnahme ist in zwei Bauabschnitte aufgeteilt, mit dem ersten wird, sofern das Wetter mitspielt, an Christi Himmelfahrt begonnen. Bis einschließlich Sonntag, 29. Mai, wird dabei die B 11 zwischen der Wilhelm-Leibl-Straße in München-Solln und dem Kloster St. Gabriel eine neue Binderschicht und eine neue Fahrbahndecke aus lärmminderndem Asphalt erhalten. Der zweite Bauabschnitt soll am Dienstag, 7. Juni, beginnen. Bis voraussichtlich 15. Juni wird die Fahrbahndecke zwischen dem Kloster St. Gabriel und der Wolfratshauser Straße am südlichen Ende der Gemeinde saniert. Auch dort wird Flüsterasphalt eingebaut. Auf Höhe der Pater-Augustin-Rösch-Straße starten zudem Vorbereitungen für den Umbau der Ampel. Dort soll es künftig auch eine Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer geben. Um die Einschränkungen möglichst gering zu halten, werde auch an den Wochenenden und teilweise nachts gearbeitet, teilt das Staatliche Bauamtes Freising mit. Der überörtliche Verkehr werde großräumig ab Schäftlarn über die A 95 bis nach München umgeleitet, die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben, Supermärkten und der Tankstelle sei aber nahezu immer möglich.