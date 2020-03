Entzieht sich die Pullacher Geothermiegesellschaft IEP einer rechtlich einwandfreien Kontrolle? Mit dieser Frage muss sich jetzt die Rechtsaufsicht des Landratsamtes München beschäftigen, an die sich die Gemeinderäte Alexander Betz (FDP) und Reinhard Vennekold (WIP) mit einer entsprechenden Beschwerde gewandt haben. Das aber ist nicht die einzige Kritik der beiden Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, sie monieren außerdem, dass einige Pullacher Gemeinderäte kommunale Aufsichtsmandate annehmen, deren Vergütung die Aufwandsentschädigung eines Gemeinderates um ein Vielfaches übersteigen. Der Aufsichtsratsvorsitzende der IEP, Andreas Most von der CSU, sieht einer rechtlichen Überprüfung aber gelassen entgegen. "Das ist ein alter Hut", sagt er, die Vorwürfe werden seiner Meinung nach ins Leere laufen.

Die im Vorjahr gegründete Stromnetz Pullach GmbH gehört zu 51 Prozent der IEP, zu 49 Prozent der Firma Bayernwerk, weshalb der IEP auch mehr Sitze im Aufsichtsrat ihrer Tochterfirma Stromnetz GmbH zustehen. Diese drei Sitze aber seien weder durch den Gemeinderat, noch durch den Aufsichtsrat der IEP besetzt worden, sondern durch den IEP-Geschäftsführer Helmut Mangold, kritisieren Betz und Vennekold. "Das ist ein Interessenkonflikt wie im Lehrbuch", sagt Betz. Denn Mangold ist zugleich Geschäftsführer der Stromnetz GmbH, was für Betz bedeutet, dass diese Gesellschaft sich ihren eigenen Aufsichtsrat bestellt, sich der zu Kontrollierende also seine eigenen Kontrolleure ausgesucht hat. "Es gibt kein Kontrollvakuum", sagt dagegen Mangold. Der IEP-Aufsichtsrat, in dem auch Gemeinderäte sitzen, könne auch die Stromnetz GmbH überprüfen. Und da diese GmbH eine Tochter der IEP sei und er Geschäftsführer der IEP, sei er Gesellschaftervertreter der Stromnetz GmbH. Es sei Handelsrecht, dass er damit den Aufsichtsrat bestimmt. "Wer Kontrolle ausüben will, muss halt auch zu Sitzungen kommen", sagt Most. Der FDP-Vertreter aber sei 2019 bis auf eine allen Sitzungen ferngeblieben.

Den Vorwurf, Aufsichtsräte der Stromnetz GmbH würden pro Sitzung 200 Euro, ihr Vorsitzender 400 Euro erhalten und damit deutlich mehr als Gemeinderäte, die 40 Euro Sitzungsgeld bekommen, findet Aufsichtsratsvorsitzender Most "lächerlich." Die mit im Aufsichtsrat sitzenden Vertreter der Firma Bayernwerk hätten "totgelacht", als sie die Höhe der in Pullach gewöhnlichen Sitzungsgelder gesehen haben, für die sie nach Pullach fahren sollten. Deshalb sei die Aufwandsentschädigung angehoben worden. Für seine komplette Arbeit für IEP und Stromnetz GmbH werde er jährlich mit 2200 Euro entlohnt. Damit sei alles abgegolten, Sitzungen, Vorbereitungen, Protokolle, Rechnungsprüfung. Einen Seitenhieb auf FDP-Mann Betz hat er noch: "Als Dritter Bürgermeister hat er in sechs Jahren fürs Nichtstun 40 000 Euro kassiert."