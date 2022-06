Von Michael Morosow, Pullach

Die lokale Agenda 21 unterstützt den zweiten Versuch der Bürgerinitiative "Schützt die Isarauen", die Erweiterungspläne des Chemiekonzerns United Initiators (UI) in Pullach per Bürgerentscheid zu Fall zu bringen. Gleichzeitig hat sich jetzt auch der Isartalverein ein weiteres Mal klar gegen eine massive Ausweitung industrieller Bebauungsmöglichkeiten auf dem Firmengelände positioniert.

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit habe sich die Agenda 21 - wie eine Reihe anderer Verbände auch - erneut unter anderem gegen eine Erweiterung der Produktion von Peroxiden ausgesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung von Agenda-Sprecher Peter Kloeber. "Und genau dies wird dem Konzern nach unserer Ansicht durch die von der Gemeindeverwaltung derzeit geplanten Änderungen des Bebauungsplans ermöglicht." Der Agenda-Sprecher bringt weitgehend dieselben Bedenken gegen die Planungen vor wie die Bürgerinitiative, die in Bälde zum zweiten Mal eine Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren "Stopp der Bauleitplanung an der Dr.-Gustav-Adolph-Straße" starten wird, nachdem sie in einem ersten Anlauf damit vor Gericht gescheitert ist. "Auch wir meinen, dass in dieser auch im Gemeinderat durchaus kontrovers diskutierten Frage der Bürger das letzte Wort haben sollte. Im Sinne der allseits beschworenen Bürgerbeteiligung sollte der demokratische Vorgang eines Bürgerbegehrens auch in Pullach kein Problem sein, zumal da dieses demokratische Instrument in Pullach bereits bei weit weniger einschneidenden Projekten zur Anwendung gekommen ist", heißt es in der Pressemitteilung.

Die laut Konzern vom Landratsamt München bereits genehmigte Verdopplung der Produktion explosiver Gefahrstoffe, verbunden mit einem entsprechend erhöhten Schadstoff-Ausstoß und einer enormen CO₂-Emission könne nicht im Interesse der Pullacher Bevölkerung sein. Aus diesem Grund habe die Agenda in ihrer Stellungnahme auch beantragt, dass es durch die Bebauungsplanänderung zu keiner Mehrung der industriell nutzbaren Grundfläche und Baumasse kommen dürfe und die zur Rodung vorgesehene Waldfläche von circa 18 000 Quadratmeter im Süden des Werksgeländes von Industriefläche auf Waldfläche umgewidmet und erhalten werde. Auch lehne man die geplante Steigerung, zum Teil sogar Verdoppelung der zulässigen Höhe neuer Industrieanlagen und die Erlaubnis einer Bebauung bis unmittelbar an die Werksgrenze ab.

Der Stromverbrauch entspricht der Produktion von 20 bis 30 Windrädern

Aus Gründen des Klimaschutzes fordert die Agenda eine zügige Umstellung der Stromversorgung des Werks von Erdgas auf regenerative Energieträger. Mit 150 000 Megawattstunden jährlich verbrauche der Konzern ohnehin so viel Strom wie etwa alle privaten Haushalte der Stadt Augsburg zusammen, was einem Äquivalent von 20 bis 30 Windrädern entspreche, bei der vom Konzern beantragten Verdopplung der Produktion entsprechend mehr. Die Pullacher Klimaziele seien ohne diese Umstellung definitiv nicht erreichbar.

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren sei derzeit beim Landratsamt München noch nicht abgeschlossen, da die Gemeinde Pullach zu der beantragten Erhöhung von Produktions- und Lagerkapazitäten noch keine Stellung genommen habe. "Wir erwarten, dass sich der Gemeinderat aus den genannten Gründen gegen eine derart massive Erhöhung der beantragten Produktionsmenge ausspricht", erklärt Kloeber.

Währenddessen hat sich auch der Isartalverein klar gegen die Ausbaupläne von United Initiators ausgesprochen, wie es aus einem Schreiben seines Vorsitzenden Martin Kiechl an die Bürgerinitiative hervorgeht. Durch eine Vergrößerung der industriell nutzbaren Bebauungsfläche um 26 000 Quadratmeter würden höhere Emissionswerte erreicht als bisher zulässig. Kiechl spricht von einer massiven Ausweitung der Möglichkeit, chemische Produktionsanlagen an der nicht einmal einen Kilometer langen Nahtstelle zweier Landschafts- beziehungsweise FFH-Gebiete (Isartal und Forstenrieder Park) zu errichten. Die verbindende Brückenfunktion würde wegen der dadurch rechtlich möglichen Realisierung solcher Baukörper und Anlagen nachhaltig und unwiederbringlich zerstört.