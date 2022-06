Pullach:Neuer Anlauf für Bürgerentscheid

Von Michael Morosow, Pullach

Die Bürgerinitiative "Schutz des Isartals" lässt nicht locker in ihrem Bemühen, die Erweiterungspläne des Chemiekonzerns United Initiators (UI) per Bürgerentscheid zu Fall zu bringen. Nachdem ihr erstes Bürgerbegehren an formalen Hürden gescheitert war, geht sie nun mit einem zweiten und mit veränderter Fragestellung an den Start. Mit einer formaljuristischen Begründung hatte das Verwaltungsgericht München am 4. November 2021 den Eilantrag der Bürgerinitiative abgelehnt, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) teilte per Beschluss vom 22. März 2022 die Sichtweise des Verwaltungsgericht. Beide Gerichte beanstandeten dabei die Fragestellung des Bürgerbegehrens, die lautete: "Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Pullach alle rechtlich zur Verfügung stehenden sowie baurechtlichen und planungsrechtlichen Maßnahmen ergreift, um eine (weitere) Expansion der Chemiefirma (Peroxid) United Initiators in Pullach zu verhindern?". Es bleibe unklar, was genau unter dem Begriff der "(weiteren) Expansion" zu verstehen sei, hatte das Verwaltungsgericht im November seine Ablehnung des Eilantrags unter anderem begründet.

Moniert wird auch, dass Pullach im Umweltranking weit hinten liegt

"Dieses Mal wollen wir uns für beide Seiten unwürdige Diskussionen um 'Fake-News' und Formfehler ersparen", heißt es in einem Schreiben der Initiative, das am Freitag Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne), der Gemeinderat und das Landratsamt erhalten haben. Die neue Fragestellung lautet nun: "Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Pullach i. Isartal die laufende Bauleitplanung zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23b "Industriegebiet Dr.-Gustav-Adolph-Straße" sowie die erste Teiländerung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan "Industriegebiet Dr.-Gustav-Adolph-Straße" im Parallelverfahren einstellt?"

In der Begründung des zweiten Begehrens monieren die Antragssteller unter anderem, dass das Unternehmen nach eigenen Angaben die jährliche Produktion von 60 000 Tonnen chemischer Produkte auf 136 000 Tonnen steigern wolle und Pullach jetzt bereits im Umweltranking des Landkreises einen hinteren Platz einnehme.