Pullach:Briefkastenfirma mischt bei Chemiewerk mit

Von Michael Morosow, Pullach

Die Nachricht, dass Equistone Partners Europe, der Eigentümer des Chemiewerks United Initiators, das Unternehmen in Bälde verkaufen will, hat bereits den Argwohn der Gegner der Umbau- und Erweiterungspläne des Konzerns nachhaltig befeuert. Was bisher noch gar nicht öffentlich bekannt war: Das Unternehmensgelände, für das die Gemeinde einen neuen Bebauungsplan aufstellen will, gehört gar nicht alleine United Initiators. Eigentümer aller oder mehrerer Flurstücke ist die "Bayern Acquisition LLC" mit Sitz im US-Bundesstaat Delaware - eine Briefkastenfirma. Neben Christian Boeck, dem Sprecher der Bürgerinitiative "Schutz des Isartals", schlägt nun auch FDP-Gemeinderat Alexander Betz Alarm. Er befürchtet, dass der Gemeinde ein Fiasko droht, wenn sie nicht die Gesellschaftsstruktur und vor allem die Eigentumsverhältnisse an den Grundstücken aufklärt, bevor sie in ihrer Planung auch nur einen Schritt weiter geht.