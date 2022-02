Von Michael Morosow, Pullach

Die Pullacher Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) hat gemeinsam mit den Rathauschefs von elf anderen bayerischen Kommunen mit Partnerstädten in der Ukraine eine Erklärung unterschrieben, in der sie den Einmarsch der russischen Armee verurteilen und den Menschen in dem bedrängten Land ihre Solidarität versichern. Es sei ihnen ein dringendes Anliegen, gemeinschaftlich darauf aufmerksam zu machen, "dass diese eklatanten Völkerrechtsverletzungen in der Ukraine von uns nicht akzeptiert werden", heißt es in dem Papier, das laut Tausendfreund "auf die Schnelle" vom Bürgermeister der Gemeinde Eichenau, Peter Münster (FDP), und ihr selbst aufgesetzt wurde.

"Wir sind erschüttert über die Entwicklungen der russischen Aggression bis hin zu einem kriegerischen Angriff auf die gesamte Ukraine am heutigen Tag. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine", heißt es darin. Die Ukraine habe seit 2014 ein leuchtendes Zeichen für eine wachsende, junge Demokratie in Europa abgegeben. Die gestärkte kommunale Selbstverwaltung sei in den vergangenen Jahren zunehmend zur Garantin eines stabilen Systems geworden, das von der russischen Föderation nun in ihren Grundfesten bedroht werde.

"Seit Jahren, beginnend bereits in den Jahren 1989/90, sind wir mit den Menschen in allen Regionen der Ukraine vertraut und arbeiten auf vielen Gebieten zusammen. Wir hoffen inständig, dass die Auswirkungen auf die Menschen in der Ukraine und auf unsere Partnerkommunen und ihre Städte und Dörfer möglichst gering bleiben. Wir hoffen, dass alle gesund bleiben können und nicht weitere Menschen diesem schrecklichen Krieg zum Opfer fallen. Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine und wir werden alles tun, um unsere Partnerschaften und die Menschen, die dort leben, weiterhin nach Kräften zu unterstützen", versprechen die Unterzeichner.

Derzeit seien zwar fast alle Wege zu helfen abgeschnitten. Dennoch wollen sie nach neuen Möglichkeiten suchen. "Wir wünschen uns, dass die Menschen in der Ukraine in Frieden und Freiheit ihre Zukunft selbst demokratisch bestimmen können. Diese völkerrechtliche Grundlage, die die russische Föderation in nicht zu rechtfertigender Weise mit militärischer Gewalt eklatant verletzt hat, muss wieder Geltung erlangen", heißt es abschließend in der gemeinsamen Erklärung, die unter anderem auch von Schäftlarns Bürgermeister Christian Fürst (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) unterzeichnet wurde.