Während ältere Kinder aus der Ukraine rasch an den Schulen integriert wurden, fehlt es vielerorts an Angeboten für Vorschulkinder. Eine Spielgruppe soll diese Lücke in Pullach füllen.

Von Michael Morosow, Pullach

Sie sind mit ihren Müttern vor den Bomben des russischen Regimes geflüchtet, ohne ihre Väter, die als Soldaten ihr Heimatland, die Ukraine, bis heute verteidigen. Es ist nicht einfach für die Buben und Mädchen, sich in einem fremden Land mit anderer Sprache zurechtzufinden, fern der gewohnten Umgebung und vertrauten Spielkameraden - zumal wenn sie im Vorschulalter sind und somit tägliche Kontakte mit Gleichaltrigen im Klassenzimmer und auf dem Pausenhof nicht möglich sind. Um auch den kleinen Kindern die Integration zu erleichtern, startet in Pullach an diesem Mittwoch ein Pilotprojekt: Der Kindergarten Isarspatzen bietet mittwochs bis freitags jeweils von 8.45 Uhr eine Spielgruppe für zunächst neun ukrainische Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren in der Turnhalle der Einrichtung an.

Betreut wird die Gruppe dabei von zwei ukrainischen Erzieherinnen, die der Kindergarten in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Pullach für diesen Zweck gewinnen und auf Kosten der Gemeinde vorübergehend anstellen kann. Stanislava Khorenzha und Hanna Artyomova sind beide selbst aus der Ukraine geflüchtete Mütter und freuen sich nach Angaben des Kindergartens wie alle anderen Beteiligten bereits auf den Start des Projekts.

Nachdem die bürokratischen Hürden überwunden sind, könnte das Pilotprojekt Vorbild für andere Gemeinden sein

Nach Meinung von Julia Hoffstaedter, Vorstandsmitglied der Isarspatzen, könnte das Pullacher Pilotprojekt anderen Einrichtungen und Kommunen als Vorlage dienen. Sie verweist darauf, dass Vorschul- und Kindergartenkinder oftmals durch das Raster der Flüchtlingsintegration fielen, da vielerorts in den Kitas zu wenige Plätze zur Verfügung stünden, anders als in Grund- und weiterführenden Schulen. Allerdings seien hohe administrative Hürden zu überwinden, warnt Julia Hoffstaedter. Alles sei sehr bürokratisch gelaufen, sagt auch Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne), die nach eigenen Worten in Gesprächen mit dem Münchner Landratsamt um eine Beschleunigung der Genehmigung gebeten hat.

Mit diesem Thema vor allem beschäftigt war Daniela Wimmer, bei der Gemeinde Pullach zuständig für Kindertagesstätten und Kindergärten. "Nun, da alle versicherungstechnischen, behördlichen und personalrechtlichen Fragestellungen geklärt sind, freuen wir uns riesig, dass es endlich losgeht und wir gemeinsam mit dem Kindergarten Isarspatzen einen kleinen Beitrag zur einer herzlichen Willkommenskultur für die ukrainischen Familien leisten können", erklärt die Rathausangestellte. Die Spielgruppe werde voraussichtlich bis Ende Oktober im Kindergarten betreut und die Gemeinde bis dahin einen anderen geeigneten Gruppenraum organisieren.

Sie sei sowohl als Mutter als auch als Erzieherin "extrem dankbar" für das Zustandekommen der Spielgruppe, sagt Stanislava Khorenzha, ukrainische Lehrerin aus Kiew und eine der beiden Leiterinnen der Spielgruppe: "Nach ihrer Ankunft in Deutschland fühlen sich viele geflüchtete Familien, insbesondere Mütter und deren Kinder, angesichts der neuen Lebensumstände sehr verunsichert - denn es gilt nicht nur, sich an einen neuen Lebensstil, sondern auch an eine komplett neue Sprache und Mentalität zu gewöhnen", wird Khorenzha in einer Pressemitteilung der Isarspatzen zitiert. "Deswegen wünschen sich insbesondere die Mütter einen sicheren und vertrauten Ort, an dem ihre Kinder sich in ihrer Muttersprache entwickeln, ausdrücken und so lernen können, sich an die neue Situation zu gewöhnen und schnell zu integrieren." Die Spielgruppe biete ein sicheres und freundliches Umfeld und sei perfekt auf diese Bedürfnisse zugeschnitten.