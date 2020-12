Die Gemeinden Pullach, Baierbrunn und Schäftlarn bekommen eigene Anlaufstelle für Corona-Tests. Von Heiligabend, 24. Dezember, an wird eine Station in Pullach mit kostenlosen PCR-Tests ansässige Ärzte entlasten, die ihre Praxen in den Weihnachtsferien tageweise geschlossen haben. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, sei es innerhalb weniger Tage gelungen, eine solche Teststation in der Gaststätte des Freizeitbades Pullach in der Hans-Keis-Straße 59 aus dem Boden zu stampfen. Diese sei Anlaufstelle für Personen ohne Krankheitssymptome aus den Gemeinden Pullach, Baierbrunn und Schäftlarn. Betrieben wird sie vom Malteser Hilfsdienst. Testen kann man sich ohne vorherige Terminvereinbarung in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr. Personen mit Krankheitssymptomen werden dringend gebeten, sich an einen Arzt oder den Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 zu wenden.