Die SPD in Pullach will am Donnerstag, 9. Dezember, mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern über ein mögliches flächendeckendes Tempo 30 in der Gemeinde diskutieren. Von 19 Uhr an wird Peter Mesenbrink, der Verkehrsexperte im Rathaus, online den aktuellen Stand zum Verkehrskonzept in Pullach darlegen. Anmeldung unter wallenborn@spd-pullach.de. Die Zugangsdaten werden zwei Tage vor der Veranstaltung verschickt