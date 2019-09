Tafiti, das kleine Erdmännchen, macht sich auf eine große Reise. Es will unbedingt herausfinden, was sich hinter den geheimnisvollen Hügeln in der Ferne verbirgt. Von den spannenden Abenteuern des kleinen Erdmännchens erzählt Julia Boehme als "Conni" am Dienstag, 24. September, von 16 Uhr an im Pfarrzentrum Heilig Geist in Pullach. Die Aufführung des Figurentheaters Ingolstadt dauert circa 50 Minuten. Für Kinder ab zwei Jahren kostet der Eintritt sieben Euro. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0157/35 13 26 22 und im Internet unter www.figurentheater-ingolstadt.de.