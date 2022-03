Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Pullach auf LED-Technik kann in Angriff genommen werden. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung das Planungsbüro HPE GmbH mit Sitz im niederbayerischen Johanniskirchen mit den stufenweisen Planungsleistungen beauftragen kann. Erfreulich aus der Sicht der Gemeinde ist dabei die Tatsache, dass die Gesamtkosten der Umrüstung laut erster Kostenschätzung mit 745 000 Euro deutlich geringer ausfallen als die dafür in den Haushalt gestellten 1,12 Millionen Euro. Die Gemeinde kann dabei davon ausgehen, dass Bund und Freistaat bis zu 90 Prozent der förderfähigen Ausgaben tragen. Die Umstellung der Beleuchtung auf warmweißes Licht soll mit einer sogenannten Nachtabsenkung um 22 Uhr einhergehen, wofür laut Bautechnikleiter Peter Kotzur bereits die Planungen laufen. Und auch dem Insektenschutz will die Gemeinde Rechnung tragen. Dazu hatte Johannes Schuster (WIP) angeregt, Bewegungsmelder zu installieren, was sowohl der Energieeinsparung als auch dem Insektenschutz diene. Die Maßnahme werde von der Umweltabteilung im Rathaus begleitet, sodass der Insektenschutz gewährleistet sei, erklärte Kotzur.